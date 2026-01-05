La Cittadella fa suo il derby Bastano quindici minuti

Il Cittadella conquista il derby con una vittoria convincente, sfruttando un avvio deciso. Dopo quindici minuti, la squadra ha già messo al sicuro il risultato contro la Correggese, grazie alle reti segnate e alla solidità difensiva. La partita si è svolta secondo i piani, con un’organizzazione efficace e una gestione attenta del vantaggio. Un risultato importante per il team in questa fase della stagione.

cittadella 2 correggese 0 CITTADELLA (3-4-2-1): Anino; Calanca (30’st Manzotti), Sabotic (36’pt Fort), Boccaccini; Carretti, Mandelli, Marchetti, Camara (26’st Sardella); Caprioni, Morello (40’st Sala); Arrondini (23’st Formato). A disp. Celenza, Teresi, Barozzini, Berziga. All. Bertani (Gori squalificato) CORREGGESE (4-4-2): Mantini; Ghizzardi, Panizzi, Ferraresi, Carini (37’pt Errichiello); Gualdi, Manuzzi (30’st Squarzoni), Galli (11’st Barbuti), Taparelli (39’st Truzzi); Saccà (25’st Lucatti), Siligardi. A disp. Narduzzo, Giorgini, Piccolo, Calì. All. Domizzi. Arbitro: Tierno di Sala Consilina Reti: 9’ Arrondini, 15’ Camara Note: spettatori 400 circa, ammoniti Calanca, Carini, Ghizzardi, Manuzzi, Lucatti e mister Bertani La Cittadella suona il rock e per la Correggese è notte fonda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Cittadella fa suo il derby. Bastano quindici minuti Leggi anche: Ultimi tre minuti fatali per l'Unieuro: la Fortitudo Bologna fa suo il derby Leggi anche: Cittadella, Iori dopo il derby: «Vittoria importante, ma quei dieci minuti potevano complicarci la partita» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Cittadella a valanga nel derby contro Virtus Verona: 4-1 per i padroni di casa; Cittadella, Iori dopo il derby: «Vittoria importante, ma quei dieci minuti potevano complicarci la partita»; SERIE D: IL DERBY E' DEL CITTADELLA VIS MODENA E CORREGGESE ANCORA DI PIU' NEI GUAI; Serie D. La Cittadella riparte dal derby con la Correggese. Serie C, i risultati delle prime gare dell'anno: vincono Cittadella e Juve NG. Cade l'Ascoli - Nelle prime gare di questo 2026 in Serie C arrivano risultati scoppiettanti. tuttomercatoweb.com

Cittadella-Virtus Verona 4-1, granata a valanga nella prima del 2026: Fresco schiantato al Tombolato - Il Cittadella archivia la pratica Virtus Verona con un gol di Anastasia, doppietta di Rabbi e gol di Vita nel finale. trivenetogoal.it

Serie C, Cittadella-Virtus Verona 4-1: i granata cominciano il 2026 col botto - La squadra di Iori spinge e travolge gli avversari nel derby: Anastasia sblocca la gara, poi doppietta di Rabbi. corrieredelveneto.corriere.it

Calcio Serie C: Cittadella-Virtus Verona 4-1. I granata vincono il derby e si portano a un punto dal Brescia, terzo in classifica, che oggi alle 14.30 giocherà ad Arzignano. x.com

Cittadella-Correggese di domenica, l’atteso derby di Serie D, si giocherà a San Damaso. Da ieri è ufficiale il ritorno al... - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.