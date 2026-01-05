La città e lo sport piangono la scomparsa di Paolo Jommi

La città di Rimini e il mondo dello sport piangono la scomparsa di Paolo Jommi, figura di rilievo nella pallamano e nello sport locale. L’Amministrazione comunale esprime il proprio cordoglio alla famiglia, riconoscendo il contributo di Jommi allo sport riminese e alla comunità. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione e di rispetto per una persona che ha lasciato un segno importante nel panorama sportivo della città.

L'Amministrazione comunale di Rimini, a nome dell'intera città, si stringe con profondo cordoglio alla famiglia di Paolo Jommi, leggendaria figura della pallamano e dello sport riminese. L'imprenditore si è spento nella giornata del 4 gennaio a 81 anni.

