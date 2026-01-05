La cena della pace tra Elon Musk e Donald Trump i progetti insieme dopo la rottura | il messaggio del miliardario sui social

Recentemente, Elon Musk e Donald Trump sono stati protagonisti di un incontro a Mar-a-Lago, segnando una possibile ripresa dei rapporti tra i due. Dopo una fase di tensioni e divergenze, i due imprenditori hanno condiviso una cena che potrebbe aprire nuove opportunità di collaborazione. Questo gesto suggerisce un tentativo di dialogo e di ricostruzione delle relazioni, confermando l’interesse di entrambi a mantenere un dialogo aperto.

Donald Trump ha trovato il tempo di cenare anche con Elon Musk nella sua villa di Mar-a-Lago, nonostante un weekend decisamente impegnato. Come mostra uno scatto messo sui social dal patron di Tesla, l'incontro è avvenuto sabato sera nella villa in Florida, ha coinvolto anche la first lady Melania Trump. Secondo quanto riportato da Fox News, la serata si è svolta in un momento delicato, mentre l'amministrazione americana annunciava un'operazione militare in territorio venezuelano che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro e di sua moglie. Il post sui social di Musk. Domenica Musk ha condiviso su X uno scatto della cena, accompagnato da parole entusiaste: «una cena deliziosa» con i Trump, chiudendo con un pronostico ottimista: «il 2026 sarà fantastico!».

Elon Musk a cena con Trump e Melania a Mar-a-Lago: "Sarà un magnifico 2026" - Il patron di Tesla, dopo i dissidi che lo avevano allontanato dal presidente statunitense, ha pubblicato sul suo account X una foto che ritrae i due e la first lady a cena insieme. tg24.sky.it

Elon Musk a cena con Trump, pace fatta? Ed esulta per il Venezuela - Il miliardario ha pubblicato una foto che lo ritrae a cena con il presidente degli Stati Uniti, fresco di attacco al Venezuela con cattura e depo ... msn.com

Elon Musk a cena con Trump, pace fatta Ed esulta per il Venezuela x.com

