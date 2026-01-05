La Casolese mantiene la vetta della classifica battendo il Piancastagnaio, consolidando la posizione di leadership. La Chiantigiana, invece, subisce una sconfitta senza appello contro la capolista Tegoleto. Nel Girone E, il Torrita ottiene un pareggio rocambolesco contro l’Atletico Levane Leona, con una rimonta finale che chiude sul risultato di 4-4.

Pareggio rocambolesco per il Torrita, che nel Girone E rimonta due volte l’Atletico Levane Leona: i biancoverdi passano in vantaggio con Mascia, Esposito pareggia, poi ancora Mascia e Galanti portano il Levane sul 3-1, il giovane Klevis Hilla (nella foto) accorcia, Kameni sigla il 4-2, infine Hilla sale in cattedra e completa la propria tripletta personale, chiudendo il match sul 4-4. Resurrezione del Bettolle, che in casa dell’Ambra vince 2-0 grazie alle reti di Mostacci e Kokora, mentre la Chiantigiana non resiste contro la capolista Tegoleto, perdendo 3-2 in trasferta. Ancora uno stop, infine, per il fanalino di coda Poliziana, battuta 2-1 dallo Stia nonostante la rete di Pape Diouf. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Casolese difende la vetta battendo il Piancastagnaio. Chiantigiana senza storia contro la capolista Tegoleto

Leggi anche: Prima, la Casolese difende la prima posizione in rimonta. Rinascita Chiantigiana, Radicondoli corsaro a San Quirico

Leggi anche: La Casolese batte il Torrenieri, lo scavalca e sale in vetta ’Manita’ della matricola Casolese contro il Campagnatico

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La Casolese difende la vetta battendo il Piancastagnaio. Chiantigiana senza storia contro la capolista Tegoleto.

La Casolese difende la vetta battendo il Piancastagnaio. Chiantigiana senza storia contro la capolista Tegoleto - Pareggio rocambolesco per il Torrita, che nel Girone E rimonta due volte l’Atletico Levane Leona: i biancoverdi passano in ... sport.quotidiano.net