La Casa sull’Albero il programma delle attività d' Inverno e di Primavera a cura della libreria

La Casa sull’Albero di Arezzo presenta il suo programma di attività per le stagioni invernale e primaverile. Un insieme di iniziative pensate per coinvolgere la comunità e promuovere la cultura, organizzate dalla libreria nel periodo tra gennaio e primavera. Un’occasione per condividere momenti di lettura e confronto, valorizzando il ruolo della libreria come punto di incontro e di crescita culturale.

Arezzo, 5 gennaio 2026 – Ricco il programma delle attività d'Inverno e di Primavera a cura della libreria La Casa sull'Albero di Arezzo. Tanti appuntamenti dedicati ai libri ed alle storie, letture, laboratori, esperienze per avvicinarsi ai libri ed amarli per sempre e non mancheranno delle sorprese fuori programma. «Intanto cominciamo con un gennaio all'insegna delle storie che raccontano la danza ed il movimento, mentre continuano gli appuntamenti "Alla scoperta di Pippi Calzelunghe". Danzando con i libri, Tre appuntamenti per avvicinarsi al mondo della danza e del movimento attraverso i libri destinati ai più piccoli.

