La Calza più lunga del mondo e la Befana 115 rinviate per maltempo

A causa del maltempo, la Calza più lunga del mondo e l'evento della Befana 115 sono stati rinviati. La Calza della Befana, originariamente prevista per oggi, si svolgerà sabato 10 gennaio, mentre la discesa della Befana 115 in piazza della Rocca è stata spostata a domenica 11 gennaio. Questi eventi rappresentano tradizioni importanti per la comunità, ora riprogrammate per garantire la loro realizzazione in condizioni di sicurezza.

Maltempo, rinviate Calza della Befana più lunga del mondo e Befana 115. La Calza della Befana più lunga del mondo prevista per questo pomeriggio sfilerà sabato 10 gennaio, mentre la discesa della Befana 115 su piazza della Rocca avverrà domenica 11 gennaio. Entrambe le iniziative si svolgeranno.

Calza della Befana più lunga del mondo, confermata la presenza del Viterbo Chapter #9906 Harley-Davidson - Calza della Befana e Harley Davidson spinti da un unico motore: il cuore. etrurianews.it

Befana, torna a Santa Maria a Monte 'La Calza più lunga del mondo' - Sta per tornare a Santa Maria a Monte “La Calza più lunga del mondo”, pronta a riapparire nel cuore del suggestivo borgo di Santa Maria a Monte. gonews.it

Calza più lunga del mondo e Befana 115 con incognita maltempo: orari, percorso e viabilità Tutte le info https://www.viterbotoday.it/~go/i/32970100704334 - facebook.com facebook

#dalterritorio #eventi @ComuneEmpoli “Empoli Città del Natale” si prepara a fare festa con la discesa e salvataggio della “Befana 2026” martedì 6 gennaio. La novità: una calza sospesa lunga 10 metri e con un diametro di 2. INFO: tinyurl.com/ezx8p46b x.com

