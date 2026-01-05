La Bohème diretta da Notarangelo premiata con l' Awards a Seul

La Bohème, diretta da Notarangelo e prodotta dalla Nuova Opera Company, ha ricevuto il premio come Migliore Produzione Operistica 2025 agli Awards di Seoul. La rappresentazione, guidata dall'impresario Minwoo Kang, si distingue per l'attenzione ai dettagli e la qualità interpretativa, contribuendo a consolidare il ruolo della compagnia nel panorama operistico internazionale.

La produzione de La Bohème di Giacomo Puccini della Nuova Opera Company, guidata dall'impresario Minwoo Kang, ha vinto il premio come Migliore Produzione Operistica 2025 ai prestigiosi Awards di Seoul. La messa in scena al Seoul Arts Center ha ricevuto ampi consensi dalla critica coreana, che ha.

