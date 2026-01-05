La Befana vola sugli ombrelli Meno presenze in piazza ma strutture piene lo stesso

Quest'anno, la tradizionale visita della Befana a Urbania ha visto una presenza ridotta in piazza, mentre le strutture private sono rimaste affollate. La festeggiata, solitamente accompagnata dalla sua iconica presenza, ha attraversato la paese con le scarpe bagnate, lasciando comunque un ricordo di calore e tradizione, anche in un contesto meno affollato rispetto al passato.

"La Befana vien di notte, con le scarpe tutte rotte", racconta l'adagio, ma a Urbania, dove ogni anno arriva di giorno circondata da bambini e famiglie, stavolta l'ha fatto con le scarpe bagnate. La pioggia ha caratterizzato l'esordio della 29ª Festa nazionale della Befana organizzata dalla Pro loco Casteldurante, influendo sulle presenze: non c'erano le solite 3-4000 persone, bensì un migliaio circa, tutte munite di ombrello. Resta comunque un buon numero, viste le condizioni meteo, che certifica lo status raggiunto dall'evento. Le iniziative si sono svolte quasi tutte, seppur rimodulate, a partire dalla consegna delle chiavi della città alla Befana, stavolta avvenuta in Municipio.

