La Befana tra mito e psicologia | perché parla alle paure dei bambini

La figura della Befana, tra mito e tradizione, incarna simboli e paure profonde dei bambini. Con il suo aspetto antico e misterioso, rappresenta un momento di transizione e di confronto con l'ignoto. Questa figura, radicata nella cultura italiana, suscita riflessioni sia sulle credenze popolari sia sugli aspetti psicologici legati alla paura e alla sicurezza. Analizzare la sua figura permette di comprendere meglio il rapporto tra folklore e sviluppo emotivo dei più piccoli.

Vecchia, curva, con il naso adunco, le scarpe rotte e una scopa in mano. La Befana arriva nella notte dell'Epifania portando dolci, regali o carbone. Eppure, accanto alla curiosità e all'attesa, per molti bambini c'è anche un po' di timore. Perché questa figura così amata dalla tradizione italiana può fare paura? La risposta sta nel suo potente significato simbolico, antico e sorprendentemente attuale. Precarietà e sentimenti negativi: come si gestisce la paura? Una figura antica, molto più vecchia del Natale. La Befana affonda le sue radici in riti pagani legati al ciclo della natura e al passaggio dall'anno vecchio a quello nuovo.

