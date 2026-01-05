La Befana prima ' vola' poi brucia | il programma degli eventi dell' Epifania tra città e provincia
L’Epifania segna un momento di tradizione e convivialità, con numerosi eventi che animano città e provincia. Dopo le festività, molte iniziative offrono l’opportunità di trascorrere momenti piacevoli in compagnia, tra spettacoli, mercatini e appuntamenti culturali. Ecco un approfondimento sul programma di questa giornata, che unisce tradizione e comunità, offrendo occasioni di svago e di incontro per tutti.
L’Epifania tutte le feste si porta via. Ma è ancora tempo di rilassarsi per qualche ora. E il programma delle iniziative, tra città e provincia, è ricco e variegato. A Ferrara la Befana scende in piazza dal Castello Estense. La città si prepara a vivere un pomeriggio di festa, spettacolo e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
La Befana prima 'vola', poi brucia: il programma degli eventi dell'Epifania tra città e provincia.
