La Befana porta neve e ghiaccio nella zona est della Toscana, con un'allerta meteo che interessa la regione. Le condizioni atmosferiche potrebbero influire sul traffico e sui rientri post-festivi, richiedendo attenzione e precauzione. È importante seguire gli aggiornamenti delle autorità per gestire al meglio eventuali disagi legati alle nevicate e alle basse temperature.

FIRENZE – La Befana porta il gelo sulla Toscana e un'allerta meteo che rischia di complicare il rientro dalle festività. Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha appena confermato l'estensione del codice giallo per neve per tutta la giornata di domani (6 gennaio), con un bollettino che mette nel mirino soprattutto la dorsale appenninica e le aree centro-orientali del territorio. L'instabilità atmosferica non darà tregua: dopo le prime avvisaglie odierne, un nuovo e più deciso peggioramento è atteso già dalle prime ore della notte. Il fronte freddo risalirà dal quadrante sud-orientale, investendo inizialmente le province di Arezzo, Siena e Grosseto, per poi risalire durante la mattinata verso il cuore della regione e l'area fiorentina.

