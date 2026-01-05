La Befana nelle piazze e gli spettacoli

Il 6 gennaio ad Agliana si svolgeranno due eventi dedicati alla Befana, con incontri per i bambini presso la sede della Misericordia in via Matteotti e in piazza Gramsci, nell’ambito delle iniziative “Natale ad Agliana” promosse dal Comune. Un’occasione per vivere momenti di convivialità e tradizione in un’atmosfera semplice e partecipata, nel rispetto delle consuete celebrazioni di questa ricorrenza.

Doppio appuntamento con la Befana ad Agliana martedì 6 gennaio. La vecchietta incontrerà i bambini nella sede storica della Misericordia (in via Matteotti) e in piazza Gramsci nell'ambito delle iniziative " Natale ad Agliana " organizzate dal Comune. Nella sede storica della Misericordia (dove fino al 24 dicembre è stata allestita la Casa di Babbo Natale) la " Festa della Befana " inizierà alle 15, con distribuzione delle calze ai bambini, animazioni e una calda merenda. Nell'occasione si potrà visitare anche il bellissimo presepe, nella sala adiacente, ideato e realizzato da Loriana Bonacchi. Sempre il 6 gennaio, "Festa della Befana" anche in piazza Gramsci, dalle 16, con l'arrivo in piazza dell'arzilla vecchietta e animazione di Aolo e le sue bolle giganti.

L'Epifania in Sicilia è un intreccio di magia, riti antichi e feste di paese. Dalla Befana che vola tra le piazze ai borghi illuminati, è il giorno che chiude le feste e custodisce tradizioni che si tramandano da generazioni.

