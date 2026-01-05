La Befana in Brianza arriva in moto per aiutare i bisognosi

Il 6 gennaio in Brianza si svolge un'iniziativa solidale con la Befana in moto del Motoclub locale. Dalle prime ore del mattino, la tradizionale figura raggiungerà il villaggio di Natale in via Cusani a Carate Brianza e altri punti della città, portando avanti un gesto di aiuto e vicinanza ai bisognosi. Un'occasione per coniugare tradizione e solidarietà in un clima di comunità.

Sarà una giornata dedicata alla solidarietà e alle moto quella di domani, 6 gennaio, in Brianza. Oltre al ritrovo di Monza infatti, a Carate Brianza la Befana in moto del Motoclub locale raggiungerà alle 9:30 il villaggio di Natale in via Cusani - per poi visitare altri luoghi cittadini - con.

