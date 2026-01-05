La Befana dei Vigili del Fuoco e della polizia al San Luca

Da lanazione.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 gennaio 2026, il Comando dei Vigili del Fuoco di Lucca e la Polizia di Stato hanno portato la tradizionale Befana nel reparto di Pediatria dell’Ospedale San Luca. L’iniziativa mira a offrire un momento di conforto e allegria ai bambini ricoverati durante le festività, rafforzando il senso di comunità e solidarietà nel rispetto delle normative vigenti.

Lucca, 5 gennaio 2026 -  Come da tradizione, il Comando dei Vigili del Fuoco di Lucca e la Polizia di Stato hanno organizzato anche quest’anno la Befana nel reparto di Pediatria dell’Ospedale San Luca, per regalare un momento di festa ai bambini costretti a trascorrere le festività in ospedale. L’iniziativa si è svolta con la collaborazione di Unicef e del Comitato San Francesco, che ha offerto calze e altri doni. La Befana, come da consuetudine, ha consegnato regali e calze a tutti i piccoli pazienti presenti in reparto. Successivamente ha visitato le stanze di degenza della Pediatria, portando doni e un augurio di pronta guarigione anche ai bambini che non potevano lasciare la propria camera, alla presenza dei genitori e del personale sanitario, contribuendo a rendere l’atmosfera più serena e festosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

la befana dei vigili del fuoco e della polizia al san luca

© Lanazione.it - La Befana dei Vigili del Fuoco e della polizia al San Luca

Leggi anche: La magia della Befana, al comando dei vigili del fuoco torna la festa dell'Epifania

Leggi anche: Nel giorno della festa della Befana l'evento dei vigili del fuoco con "Pompieropoli"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La Befana il 6 gennaio in piazza d’Italia; Arriva la Befana della Polizia di Stato: in programma giochi, musica e spettacoli; Befana, una magia infinita. La Vecchina inizia il giro oggi; Sassari, la Befana arriva in Vespa: festa per i bambini in piazza d’Italia.

befana vigili fuoco poliziaLa Befana dei Vigili del Fuoco e della polizia al San Luca - Vigili del Fuoco e Polizia di Stato, con la collaborazione di Unicef e Comitato San Francesco, hanno rinnovato la tradizionale visita della Befana nel reparto di Pediatria dell’Ospedale San Luca, dist ... lanazione.it

befana vigili fuoco poliziaNapoli, torna la befana al Plebiscito, appuntamento per i bambini alle 11 - Torna la befana di piazza del Plebiscito a Napoli, un appuntamento che ormai si rinnova da anni. ilmattino.it

La Befana dei vigili del fuoco, la Befana centaura e la “calata delle Befane”. VIDEO - REGGIO EMLIA – La Befana vien di giorno, con le scarpe tutte rotte, anche a Reggio e provincia. reggionline.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.