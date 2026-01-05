la befana dei vigili del fuoco e della polizia al san luca

Il 5 gennaio 2026, il Comando dei Vigili del Fuoco di Lucca e la Polizia di Stato hanno portato la tradizionale Befana nel reparto di Pediatria dell’Ospedale San Luca. L’iniziativa mira a offrire un momento di conforto e allegria ai bambini ricoverati durante le festività, rafforzando il senso di comunità e solidarietà nel rispetto delle normative vigenti.

Lucca, 5 gennaio 2026 - Come da tradizione, il Comando dei Vigili del Fuoco di Lucca e la Polizia di Stato hanno organizzato anche quest’anno la Befana nel reparto di Pediatria dell’Ospedale San Luca, per regalare un momento di festa ai bambini costretti a trascorrere le festività in ospedale. L’iniziativa si è svolta con la collaborazione di Unicef e del Comitato San Francesco, che ha offerto calze e altri doni. La Befana, come da consuetudine, ha consegnato regali e calze a tutti i piccoli pazienti presenti in reparto. Successivamente ha visitato le stanze di degenza della Pediatria, portando doni e un augurio di pronta guarigione anche ai bambini che non potevano lasciare la propria camera, alla presenza dei genitori e del personale sanitario, contribuendo a rendere l’atmosfera più serena e festosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

