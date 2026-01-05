La Befana ' atterra' a Ercole tra musica animazione e dolciumi per i bambini

La prima edizione della Befana di Ercole a Caserta si svolge martedì 6 gennaio alle ore 15:30 presso la Parrocchia di San Vito Martire. L’evento propone una sfilata, musica, animazione e la distribuzione di dolciumi e doni per i bambini, in un’atmosfera di beneficenza e con la celebrazione della messa dell’Epifania. Un’occasione per vivere un momento di comunità e tradizione in modo semplice e rispettoso.

