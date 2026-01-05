La Befana ' atterra' a Ercole tra musica animazione e dolciumi per i bambini
La prima edizione della Befana di Ercole a Caserta si svolge martedì 6 gennaio alle ore 15:30 presso la Parrocchia di San Vito Martire. L’evento propone una sfilata, musica, animazione e la distribuzione di dolciumi e doni per i bambini, in un’atmosfera di beneficenza e con la celebrazione della messa dell’Epifania. Un’occasione per vivere un momento di comunità e tradizione in modo semplice e rispettoso.
Prima edizione della Befana di Ercole di Caserta. Martedì 6 gennaio, alle 15,30, alla Parrocchia di San Vito Martire l'iniziativa di beneficenza con la sfilata, musica, animazione e la distribuzione di doni e dolciumi da parte della Befana cui seguirà la celebrazione della messa dell'Epifania.
