La Befana arriva a Teolo tutte le iniziative in piazza Perlasca

La Befana arriva a Teolo, portando un pomeriggio di eventi e tradizioni in piazza Perlasca. Un’occasione per le famiglie di condividere momenti di festa e riscoprire gli usi di un tempo, nel rispetto delle tradizioni dell’Epifania. L’appuntamento è pensato per coinvolgere tutta la comunità in un’atmosfera semplice e autentica. Scopri tutte le iniziative in programma e partecipa alle celebrazioni.

Teolo si prepara a festeggiare l'Epifania con un pomeriggio dedicato alle famiglie e alle tradizioni di un tempo. Martedì 6 gennaio 2026, Piazza Perlasca diventerà il cuore pulsante.

