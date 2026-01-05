La Befana a Recco con canti balli dolcetti e divertimento per tutti i bambini

Il 6 gennaio, alle 14:30, presso il Belvedere Luigi Tenco a Recco, si svolge l’evento “Ecco arriva la Befana”. Organizzato dalla Pro Loco di Recco in collaborazione con la Baracchetta di Biagio e patrocinato dal Comune, l’evento prevede canti, balli, dolcetti e momenti di divertimento dedicati ai bambini, nel rispetto della tradizione. Un’occasione per vivere insieme un pomeriggio di festa e di solidarietà.

Befana, corteo a Piandelagotti. Canti popolari, balli e doni per tutti - A Piandelagotti è cominciato il conto alla rovescia per il tradizionale corteo della Befana. ilrestodelcarlino.it

Le belle tradizioni. Canti, balli e folklore. Le Befanate animano ancora tutto il territorio - Durante la sera di domenica nei paesi ai piedi dell’Amiata e nei tanti borghi di collina è tornata protagonista la tradizione della Befana cantata. lanazione.it

Organizzato dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Recco e la collaborazione della Baracchetta di Biagio - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.