la befana a pediatria la portano i vigili del fuoco

Il 5 dicembre 2026, nel reparto di Pediatria dell’Ospedale del Bambino di Padova, si è svolta una visita speciale. I Vigili del Fuoco hanno portato la tradizionale Befana ai piccoli pazienti, creando un momento di gioia e vicinanza. Un gesto che testimonia l’attenzione delle istituzioni verso i bambini e il valore della solidarietà, anche nelle occasioni più semplici.

Mattinata speciale oggi 5 dicembre 2026 nel reparto di Pediatria dell’Ospedale del Bambino di Padova, dove la Befana è arrivata grazie all’aiuto dei Vigili del Fuoco. La vecchietta, calandosi dall’alto, ha raggiunto il reparto sorprendendo bambini, genitori e personale sanitario. Subito dopo ha. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

