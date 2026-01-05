La Befana ' 26
Il 5 gennaio 2026 torna a Santa Croce Bigolina (PD) l’evento La Befana. L’appuntamento si svolge con un aperitivo, un dj set e uno spettacolo per bambini, seguito dall’arrivo della befana con la sua motoscopa. Durante la serata saranno presenti gadget e commenti satirici sugli eventi dell’anno. Un’occasione per vivere una tradizione locale in modo divertente e riflessivo, in un contesto semplice e accogliente.
🔗 Leggi su Padovaoggi.it
La befana 2026
