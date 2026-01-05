La Befana ' 26

Il 5 gennaio 2026 torna a Santa Croce Bigolina (PD) l’evento La Befana. L’appuntamento si svolge con un aperitivo, un dj set e uno spettacolo per bambini, seguito dall’arrivo della befana con la sua motoscopa. Durante la serata saranno presenti gadget e commenti satirici sugli eventi dell’anno. Un’occasione per vivere una tradizione locale in modo divertente e riflessivo, in un contesto semplice e accogliente.

Epifania 2026 nei parchi divertimento: dove festeggiare la Befana con tutta la famiglia - Nel 2026 la Befana non porta solo dolci, ma esperienze: tra zipline, luci, spettacoli e giostre, l’Epifania si trasforma nel modo più bello per salutare le feste ... siviaggia.it

Cogovalle in festa al 26° Torneo della Befana di Alassio - Doppio podio per le genovesi del Cogovalle nei primi due tabelloni andati in archivio nell’ambito del 26° Torneo della Befana di Alassio (2- liguriasport.com

La befana 2026

Epifania, Confcooperative: per la Befana gli italiani spenderanno 2,4 miliardi - facebook.com facebook

Maltempo e temperature giù, Befana con freddo e neve a bassa quota: ecco dove x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.