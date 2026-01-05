Kushner e Witkoff domani al summit di Parigi
Domani a Parigi si svolgerà un importante summit dedicato alle garanzie di sicurezza per l'Ucraina, a cui parteciperanno Steve Witkoff, inviato della Casa Bianca, e Jared Kushner, genero del presidente Trump. L'incontro si concentrerà su questioni di sicurezza e stabilità nella regione, rappresentando un'occasione di dialogo tra le parti coinvolte.
L'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, e il genero del presidente Trump, Jared Kushner, parteciperanno domani al summit in programma a Parigi sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Lo ha indicato un funzionario della Casa Bianca, citato da Axios. 🔗 Leggi su Iltempo.it
