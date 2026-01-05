Kristine Maria Rapino presenta Scialacca a Vasto

Kristine Maria Rapino sarà a Vasto sabato 17 gennaio alle ore 17 per presentare il suo romanzo

Kristine Maria Rapino presenta a Vasto con "Scialacca", romanzo edito da Sperling & Kupfer, sabato 17 gennaio, alle ore 17.30, a Palazzo d'Avalos, Sala della Cornice, in piazza Lucio Pudente 5; modera l'incontro Gianni Quagliarella.“Scialacca” che ha attraversato emozioni, sensazioni e ricordi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

