Kolarov a DAZN Inter dominante e di nuovo in vetta | Lautaro non sbaglia mai Chivu decisivo

In questa analisi, Kolarov commenta la recente vittoria dell’Inter contro il Bologna, che ha riportato i nerazzurri in vetta alla classifica. L’intervento del viceallenatore sottolinea l’efficacia del gioco e l’intensità della squadra, evidenziando il ruolo di Lautaro e Chivu. Un momento importante per l’Inter, che si conferma come protagonista nel campionato italiano.

Inter News 24 Kolarov a DAZN, l’Inter travolge il Bologna, si riprende la testa della classifica davanti a Milan e Napoli e convince per gioco e intensità: l’analisi del viceallenatore. Partita stratosferica dell’Inter, che a San Siro annichilisce il Bologna e torna al comando della Serie A davanti a Milan e Napoli. Una prestazione totale, per ritmo, qualità e numero di occasioni create, che conferma la crescita costante della squadra guidata da Cristian Chivu, allenatore romeno capace di incidere sia sul piano tattico sia su quello umano. Al termine della gara, ai microfoni di DAZN, è arrivata l’analisi lucida e profonda di Aleksandar Kolarov, viceallenatore nerazzurro ed ex difensore di grande esperienza internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

