Kokkinakis | Ho il tendine d'Achille di una persona morta nel braccio I chirurghi avevano paura

Kokkinakis, tennista australiano di 29 anni, racconta il dolore e le difficoltà legate al suo infortunio al tendine d'Achille, paragonandolo a quello di una persona deceduta nel braccio. Con emozione, ricorda il percorso di riabilitazione e le preoccupazioni dei chirurghi, evidenziando la complessità e la sfida di tornare in campo dopo un grave infortunio.

Il 29enne tennista australiano ha le lacrime agli occhi quando ripercorre il calvario affrontato. "Per le rotture del legamento crociato o del tendine d'Achille, ci sono dei precedenti. Nel mio caso ho dovuto andare avanti alla cieca". 🔗 Leggi su Fanpage.it

