Thanasi Kokkinakis, tennista australiano di 29 anni, ha recentemente ripreso l’attività agonistica dopo un grave infortunio al pettorale. Per la riabilitazione, è stato utilizzato il tendine di un donatore. Rinomato per il suo talento, Kokkinakis ha affrontato numerosi ostacoli fisici che hanno rallentato la sua carriera, rendendolo uno dei simboli di resilienza nel mondo del tennis.

Thanasi Kokkinakis è un talento purissimo del tennis australiano, 29 anni, è diventato negli anni uno dei simboli più evidenti di ciò che sarebbe potuto essere senza una sequenza quasi crudele di infortuni. Eppure, vederlo ancora in campo nel 2026 è già di per sé una vittoria, se si ripensa al calvario che ha attraversato. Il rientro è avvenuto al Brisbane International, al fianco dell’amico di sempre Nick Kyrgios. In doppio, i due hanno subito trovato una vittoria di peso, eliminando una coppia di specialisti come Rajeev Ram e Matthew Ebden. Ma il risultato è passato rapidamente in secondo piano di fronte alle parole di Kokkinakis in conferenza stampa, un racconto intenso e a tratti doloroso di ciò che ha vissuto negli ultimi anni di una operazione chirurgica da molti ritenuta impossibile e raccontata da Le Parisien “Gli ultimi dodici mesi sono stati assolutamente folli”, ha spiegato l’australiano, visibilmente emozionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kokkinakis è tornato a giocare a tennis. Per riattaccare il pettorale alla spalla, hanno usato il tendine di un morto

Leggi anche: Kokkinakis: “Ho il tendine d’Achille di una persona morta nel braccio. I chirurghi avevano paura”

Leggi anche: Tennis, Rune abbandona: “Ho sentito saltare il tendine”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Dopo un anno di calvario torna Kokkinakis: "Ho il tendine di Achille di un morto nel braccio" - A febbraio 2025 si è sottoposto a un intervento mai affrontato prima nel mondo del tennis ... msn.com