Kate Winslet sotto shock per il suo debutto alla regia in Goodbye June | È come se sentissi ancora l' effetto

Kate Winslet, premio Oscar, ha condiviso le sue impressioni sul debutto alla regia con il film Goodbye June. L'attrice ha ammesso di sentirsi ancora destabilizzata dall’esperienza, paragonandola a un effetto che persiste nel tempo. Un passo importante nella sua carriera che ha suscitato attenzione e curiosità, evidenziando l’impegno e la crescita personale nel mondo del cinema.

L'attrice premio Oscar ha raccontato di sentirsi ancora destabilizzata per la sua prima esperienza dietro la macchina da presa. Kate Winslet ha partecipato al Variety Awards Circuit Podcast ed è tornata a parlare di Goodbye June, il suo primo film da regista, scritto dalla star in collaborazione con il figlio Joe Anders. Winslet è ancora incredula per l'esperienza. Nel corso del podcast, Kate Winslet ha sottolineato quanto sia complicato lavorare a Hollywood per un'attrice e aver fatto un ulteriore passo come quello per diventare regista ha lasciato parecchi strascichi alla fine della lavorazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Kate Winslet sotto shock per il suo debutto alla regia in Goodbye June: "È come se sentissi ancora l'effetto" Leggi anche: ‘Goodbye June’: Kate Winslet fa il suo debutto alla regia Leggi anche: Goodbye June: il drammatico esordio alla regia di Kate Winslet – Recensione La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Kate Winslet sotto shock per il suo debutto alla regia in Goodbye June: "È come se sentissi ancora l'effetto" - L'attrice premio Oscar ha raccontato di sentirsi ancora destabilizzata per la sua prima esperienza dietro la macchina da presa. movieplayer.it

Kate Winslet shock: “Eminem voleva che gli rasassi il lato B” ai tempi di SNL - Nel corso della sua ospitata al Graham Norton Show, l'attrice Premio Oscar ha ricordato un episodio davvero molto bizzarro avvenuto durante le prove per il Saturday Night Live oltre vent'anni fa Kate ... movieplayer.it

Goodbye June: recensione del film Netflix diretto da Kate Winslet - Goodbye June, la recensione del film d'esordio alla regia di Kate Winslet disponibile su Netflix: un dramma familiare con un grande cast protagonista ... filmpost.it

Una delle scene più famose in Titanic è sicuramente quella di nudo che vede protagonista Kate Winslet il cui personaggio si spoglia davanti a quello di Leonardo DiCaprio affinchè lui possa disegnarla come una delle sue ragazze francesi. Secondo quanto ra - facebook.com facebook

Assoldata da Netflix, Winslet ha scelto la sceneggiatura di suo figlio Joe Anders per un dramma famigliare interpretato da un cast di star britanniche x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.