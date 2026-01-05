kate middleton esclusa dalla lista delle icone di stile la principessa che le ha rubato il posto

Recentemente, Kate Middleton è stata esclusa dalla lista delle icone di stile, lasciando spazio a una nuova protagonista. La Principessa, nota per il suo eleganza sobria e raffinata, ha sempre attirato l’attenzione degli appassionati di moda. Tuttavia, questa novità solleva interessanti riflessioni su come i gusti e le preferenze nel mondo dello stile possano evolversi nel tempo.

Kate Middleton è spesso volentieri lodata per il suo stile impeccabile, i suoi outfit sono copiati in tutto il mondo e gli stilisti fanno a gara per vestirla. Eppure, la Principessa del Galles non è stata inserita tra le “ più grandi icone di stile di sempre”. Una testa coronata c’è, ma non è lei. A rubarle il posto è la suocera, la compianta Lady Diana Spencer. Kate esclusa dalle icone di stile. Zingo Bingo ha condotto un sondaggio internazionale chiedendo ad utenti di tutto il mondo chi sia “l’icona di stile per eccellenza”. Al primo posto c’è una Principessa, ma non è Kate Middleton – che pur è stata inserita tra le inglesi meglio vestite dell’anno. 🔗 Leggi su Dilei.it

