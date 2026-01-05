Kampl rescinde con il Lipsia e torna in patria! Vuol stare vicino a suo padre malato Il gesto significativo dello sloveno
Kampl ha deciso di rescindere il contratto con il Lipsia per tornare in Slovenia, al fine di stare vicino a suo padre malato. Un gesto che dimostra come, oltre al calcio, ci siano valori più importanti. La scelta dello sloveno evidenzia l'importanza dei legami familiari nei momenti difficili, ricordandoci che la vita va oltre lo sport e le scelte professionali.
