Kampl rescinde con il Lipsia e torna in patria! Vuol stare vicino a suo padre malato Il gesto significativo dello sloveno

Kampl ha deciso di rescindere il contratto con il Lipsia per tornare in Slovenia, al fine di stare vicino a suo padre malato. Un gesto che dimostra come, oltre al calcio, ci siano valori più importanti. La scelta dello sloveno evidenzia l'importanza dei legami familiari nei momenti difficili, ricordandoci che la vita va oltre lo sport e le scelte professionali.

“Quando non siamo più in grado di cambiare una situazione, siamo chiamati a cambiare noi stessi”: la lezione di Kevin Kampl, che ha rescisso il contratto con il Lipsia. - Kevin Kampl ha deciso di rescindere il contratto con il Lipsia e di interrompere la sua carriera per motivi personali e famigliari. calciopress.net

Kampl rinuncia al contratto milionario per stare con il padre ammalato - Dopo la morte del fratello, la malattia del papà: Kampl rescinde e torna in Slovenia ... msn.com

Dopo otto anni e messo Kampl rescinde il contratto con il Lipsia. È stato colpito dal lutto di suo fratello, morto improvvisamente a 51 anni, e della malattia di suo padre: https://fanpa.ge/1G32Z - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.