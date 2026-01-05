Kafelnikov scommette su Learner Tien | Lotterà lui con Sinner e Alcaraz

Il grande tennis si rimette progressivamente in moto ed inizia il nuovo anno con gli occhi puntati sul duo Sinner-Alcaraz. Chi potrà fermare la corsa degli assoluti dominatori del circuito? L'ex numero uno del mondo Evgenij Kafelnikov, intervistato da Clay Tennis, si è soffermato sulla lotta per il vertice e su diverse tematiche legate alla promozione del tennis. Sui possibili rivali dell'italiano e dello spagnolo: " Rune non è più in discussione. Bisogna piuttosto guardare a qualcuno come il giovane americano che Michael Chang sta attualmente allenando, Learner Tien. Potrebbe essere il candidato giusto.

