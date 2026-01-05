KISS | Il fiore del cielo - seconda parte

Dopo aver esplorato l'incredibile carriera di Jean Batten, celebre aviatrice, proseguiamo nel raccontare gli eventi principali della sua vita. In questa seconda parte, approfondiremo le sfide e i successi che hanno segnato il suo percorso, offrendo un quadro completo del suo contributo all'aviazione e della sua influenza. Un viaggio tra avventure e traguardi che hanno fatto di Jean Batten un'icona del volo.

Abbiamo lasciato la nostra eroina, Jean Batten, ormai famosissima. Vediamo il resto della sua fantastica vita. 🔗 Leggi su Laverita.info

