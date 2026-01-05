Juventus serve un attaccante in questo mercato? Cosa ci racconta il rigore di David? | Primo tempo

La Juventus si confronta con alcune criticità in attacco, come evidenziato dal recente errore di David dal dischetto. In questo contesto, si apre la questione se sia necessario intervenire sul mercato per rafforzare la rosa. Analizzando le dinamiche di squadra e le dichiarazioni recenti, si cerca di comprendere quale direzione possa prendere il club nel prossimo futuro.

Juventus, l’errore dal dischetto di David, la necessità (forse) di intervenire sul mercato e le parole di fuoco di Capello sugli arbitri Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi. Un calcio di rigore calciato male, ma che ha sottolineato come David si sia presentato provando a mantenere fede al suo celebre soprannome: Iceman. Le polemiche per il gesto di Locatelli prima, e di Yildiz poi nel consegnare all’attaccante canadese il pallone pesante del possibile 2-1 contro il Lecce. Le parole di fuoco di Fabio Capello, che in un’intervista a Marca ci va pesantissimo sulla classe arbitrale. E’ normale che una squadra come la Juve non abbia un rigorista designato? GUARDA IL VIDEO COMPLETO DI PRIMO TEMPO SUL CANALE YOUTUBE Tutto questo nella nuova puntata di Primo Tempo, nella quale Paolo Rossi e Francesco Calabrò affrontano i temi caldi del post Juve Lecce, e si avvicinano alla sfida di lunedì prossimo contro il Sassuolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

