Juventus Schlager resta un’idea | il Lipsia chiude a gennaio

La Juventus valuta ancora l’opportunità di acquistare Xaver Schlager, il centrocampista del Lipsia, il prossimo gennaio. La situazione contrattuale del giocatore suscita interesse tra i club europei, ma al momento non sono stati presi provvedimenti concreti. Il mercato resta in stand-by, con occhi puntati sulle eventuali mosse future e sulle possibilità di inserimento nella rosa bianconera.

Il mercato osserva, prende appunti, ma per ora resta fermo. La Juventus ha inserito Xaver Schlager nel radar per il centrocampo, attirata da una situazione contrattuale che fa gola a mezza Europa. Il punto, però, è che la porta non è aperta. Non ancora. Schlager in scadenza, ma il Lipsia frena. Il centrocampista austriaco è entrato negli ultimi mesi di contratto con il RB Leipzig, club della galassia Red Bull, e questo ha acceso l’interesse di più di una big. Tra queste c’è anche la Juventus, che valuta profili di sostanza e affidabilità per dare equilibrio al reparto. Ma a fare chiarezza è arrivata direttamente la dirigenza tedesca. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

