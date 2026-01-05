Juventus Schlager resta un’idea | il Lipsia chiude a gennaio
La Juventus valuta ancora l’opportunità di acquistare Xaver Schlager, il centrocampista del Lipsia, il prossimo gennaio. La situazione contrattuale del giocatore suscita interesse tra i club europei, ma al momento non sono stati presi provvedimenti concreti. Il mercato resta in stand-by, con occhi puntati sulle eventuali mosse future e sulle possibilità di inserimento nella rosa bianconera.
Il mercato osserva, prende appunti, ma per ora resta fermo. La Juventus ha inserito Xaver Schlager nel radar per il centrocampo, attirata da una situazione contrattuale che fa gola a mezza Europa. Il punto, però, è che la porta non è aperta. Non ancora. Schlager in scadenza, ma il Lipsia frena. Il centrocampista austriaco è entrato negli ultimi mesi di contratto con il RB Leipzig, club della galassia Red Bull, e questo ha acceso l’interesse di più di una big. Tra queste c’è anche la Juventus, che valuta profili di sostanza e affidabilità per dare equilibrio al reparto. Ma a fare chiarezza è arrivata direttamente la dirigenza tedesca. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Leggi anche: Schlager Juve, stretta per il centrocampista del Lipsia: i bianconeri potrebbero anticiparne l’arrivo già a gennaio! Cosa sta succedendo
Leggi anche: Schlager Juventus, i bianconeri stringono per il mediano del Lipsia: due ipotesi sul tavolo per portarlo a Torino, a cosa pensa la dirigenza
Cancelo d’oro ad una condizione, la Juve accelera per Schlager - Hilal: l’Inter valuta il colpo solo a una condizione secondo Corsport. tuttojuve.com
Juventus: chi è Xaver Schlager, il mediano che Spalletti vuole subito - Juventus, scopri chi è Xaver Schlager e perché piace a Spalletti. sport.virgilio.it
Juventus, contatti con l’entourage di Schlager possibile offerta per bloccarlo per giugno - Matteo moretto ha rivelato che la Juventus valuta Xaver Schlager che andrà in scandenza a giugno con il Lipsia ... it.blastingnews.com
La Juventus monitora con grande attenzione la situazione di Schlager, che diventa una possibilità concreta per il centrocampo bianconero già nel mercato di gennaio. #GuidoRodriguez #juventus #news #rubenneves #Schlager - facebook.com facebook
#Schlager is an option for #Juventus in January as well, if the deal of Ruben #Neves, who is the most intriguing name at the moment, doesn't go through. The contract of the Austrian with #Leipzig is ending soon, #Juve could beat the competition. @OggiSportN x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.