Juventus Romano Chiesa ha detto sì alla Juve

Fabrizio Romano ha confermato attraverso il suo canale YouTube il ritorno di Federico Chiesa alla Juventus. La trattativa, che si era sviluppata negli ultimi mesi, sembra ormai definita, segnando un importante passo per il club piemontese. Questa operazione rappresenta un’opportunità per la squadra di rafforzare la propria rosa con un talento di grande qualità, contribuendo alle ambizioni stagionali della Juventus.

Il clamoroso ritorno di Chiesa Fabrizio Romano sul suo canale YT ha dato conferma a un clamoroso retroscena di mercato: il ritorno di Chiesa alla Juve. “Il nome invece che vi stiamo facendo con convinzione in queste ore è quello di Federico Chiesa, perché la Juventus, abbiamo detto nel video L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

