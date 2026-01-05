Juventus Placido David ha paura

Michele Placido ha commentato l’errore di Jonathan David nel match contro il Lecce, evidenziando le difficoltà che il calciatore sta attraversando in questo periodo. L’attore e regista ha espresso comprensione per le sfide che il giocatore sta affrontando, sottolineando l’importanza di mantenere equilibrio e concentrazione nel calcio professionistico. Un’analisi sobria e rispettosa, che invita alla riflessione sulle pressioni e le responsabilità degli atleti.

Jonathan David, il gelo sotto porta: perché alla Juventus un “affare a zero” rischia di costare carissimo (ogni gol 8 milioni) - Tra un “cucchiaio” respinto e un conto che lievita, il caso David racconta la distanza tra curriculum e realtà: tre gol in ventiquattro gare, peso psicologico, gerarchie mobili e numeri economici che ... lasicilia.it

Juve, contro il Lecce la sagra degli errori. E David è inspiegabile - Spalletti nel dopogara ha difeso l'attaccante, ma pesa il rigore horror. rainews.it

Rompipallone.it. . Prestazione sottotono, l'ennesima, e rigore calciato con estrema sufficienza: Jonathan David bocciato totalmente @leleadani ribadisce un concetto fondamentale: valori, palle e rispetto per la maglia e i tifosi #David #Juventus #JuventusL - facebook.com facebook

