Juventus Nesti Ma cosa è passato per la testa di David?

5 gen 2026

Carlo Nesti ha espresso forti critiche nei confronti di Jonathan David, commentando su TMW l'errore nel calcio di rigore contro il Lecce. L’analisi si concentra sulla decisione e sulle conseguenze dell’episodio, evidenziando l’importanza della concentrazione e della responsabilità nei momenti decisivi. Un intervento che invita a riflettere sulle sfide e le pressioni che i giocatori affrontano in campo.

il commento di Nesti Carlo Nesti, su TMW, ha criticato pesantemente Joathan David per l’errore sul calcio di rigore contro il Lecce. “Mio Dio, no! Ma David voleva veramente fare (altro che lo scavetto) il cucchiaio, come Totti nel 2000 contro Van der Sar? Io penso: hai l’occasione di sbloccarti, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

