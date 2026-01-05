Juventus | il calciomercato si accende

La Juventus si prepara ad affrontare una fase di calciomercato intensa, concentrandosi sulla possibilità di rinforzare la rosa. Dopo aver avviato i primi contatti con il Liverpool, la società valuta l'opportunità di riportare Federico Chiesa in prestito fino a fine stagione. Questa operazione potrebbe rappresentare un tassello importante nel mercato in corso, mantenendo alta l’attenzione sulle trattative dei bianconeri.

Il mercato della Juventus entra in una fase calda con Federico Chiesa. La dirigenza bianconera ha effettuato il primo contatto ufficiale con il Liverpool per discutere il ritorno dell'esterno azzurro in prestito secco fino a giugno. Un'operazione che Lucien Spalletti ha benedetto fin dall'inizio, vedendo in Chiesa l'alternativa perfetta per

