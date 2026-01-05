Juventus Di Gregorio surclassato da Falcone

Nell'ultimo confronto con il Lecce, Di Gregorio ha mostrato alcune difficoltà tra i pali, evidenziando una certa incapacità di essere decisivo. Sebbene non abbia commesso errori nel gol subito, la sua performance è risultata inferiore rispetto a quella di portieri come Falcone, Maignan o Kobel. Questa situazione solleva riflessioni sulle prestazioni del portiere e sulle sfide che deve affrontare in questa fase della stagione.

Falcone supera Di Gregorio: confronto impietoso Non ha commesso errori in occasione del gol del Lecce, ma l'incapacità di essere decisivo tra i pali sta diventando un fattore costante per Di Gregorio, soprattutto se messo a confronto con portieri avversari come Wladimiro Falcone, Maignan o Kobel. La Juventus sbatte contro il muro Wladimiro Falcone: 1-1 contro il Lecce con tanti rimpianti. Segnano Banda e McKennie, David sbaglia un rigore - Passo falso dei bianconeri di Luciano Spalletti, che di fronte al pubblico di casa perdono una grande occasione per avvicinarsi alla vetta.

Super Falcone e Banda rallentano la corsa della Juventus. Per il Lecce un punto d'oro sulla strada della salvezza - Un Lecce generoso e ben disposto al sacrificio conquista un punto d’oro all’Allianz Stadium di Torino contro la Juventus di Luciano Spalletti. quotidianodipuglia.it

Pagina 1 | David All You Can Eat, CambiaNo, Falcone ipnotizza, Di Gregorio… la Juve dalla curva - Dominio del gioco sì, ma anche un’imprecisione frustrante per i tifosi quando si tratta di fare quello che serve per v ... msn.com

Di Gregorio 4: partiamo col dire che il gol subito non è una papera, ma non possiamo nemmeno dire che è esente da colpe. Il portiere bianconero non riesce mai a essere decisivo, mai a portare punti e l’unica volta che si esalta la Juventus perde a Madrid - facebook.com facebook

ONCES #SerieA | #JuveLecce #JUVENTUS | Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. #LECCE | Falcone; Perez, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Camarda, Banda. x.com

