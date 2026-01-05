Juventus Di Canio boccia Guido Rodriguez Un Locatelli più debole

Paolo Di Canio, ospite di Sky Calcio Club, ha espresso giudizi critici su Guido Rodriguez, definendolo “un Locatelli più debole”. L’ex attaccante del West Ham ha analizzato le prestazioni del centrocampista, offrendo un punto di vista schietto e diretto. La sua opinione si inserisce nel contesto delle valutazioni sulle recenti prestazioni della Juventus e sui giocatori coinvolti.

A Sky Calcio Club Paolo Di Canio, ex bomber del West Ham e grande conoscitore degli Hammers, ha bocciato completamente Guido Rodriguez. Il mediano è stato accostato alla Juventus nelle ultime settimane ed è stato indicato come possibile rinforzo del mercato di Gennaio. Il giocatore è finito ai margini del

