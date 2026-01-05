Juventus | David sotto accusa

Jonathan David è al centro dell’attenzione dopo il pareggio casalingo della Juventus contro il Lecce. Il suo rigore sbagliato, parato facilmente, ha sottolineato una serata difficile per i bianconeri, che hanno dominato ma non sono riusciti a ottenere i tre punti. La partita evidenzia le criticità della squadra in un momento chiave della stagione, con conseguenze importanti in chiave classifica.

Jonathan David finisce al centro della tempesta dopo il pareggio casalingo contro il Lecce. Il rigore sbagliato – calciato debolmente centrale e parato facilmente – ha rappresentato il momento simbolo di una serata storta per la Juventus, che ha dominato ma non vinto, lasciando due punti preziosi in chiave Scudetto. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: David sotto accusa Leggi anche: Juventus, attacco sotto esame: David e Openda deludono, idea Sorloth per gennaio Leggi anche: David per i giornali è ‘inguardabile’ e sotto ‘shock’. E il commento di Massimo Mauro lo distrugge: «Non posso credere che giochi nella Juventus» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ezio Greggio attacco alla Juventus e Comolli: David e Openda due bidoni. Comprano le statistiche?; Sacchi boccia David e Openda: Juve, con un attacco così Spalletti predica nel deserto; Serie A, harakiri Juve: David sbaglia il rigore e con il Lecce è solo 1-1 | .it; David e Openda flop, Barillà: Vai a fidarti dell’algoritmo. Juventus, attacco sotto accusa: Ottolini torna sul mercato - 1 contro il Lecce ha riacceso un dibattito ormai ricorrente in casa Juventus: l’efficacia dei centravanti presenti in rosa e delle scelte effettuate nell’ultima ... tuttojuve.com

Mezze punte - Juventus, crisi in attacco senza Vlahovic: David e Openda non segnano, Spalletti cerca soluzioni Il caso è ormai conclamato: la Juventus ha ... tuttojuve.com

La Juventus e l’attacco flop: David e Openda, 60 milioni per segnare meno di Vlahovic - I numeri di David e Openda sono impietosi: in due hanno segnato meno di Vlahovic (che è fuori da un mese) Juventus ... panorama.it

La Juventus valuta l'acquisto di un altro 9: David parte a gennaio C'è l'ipotesi di uno scambio x.com

(Gds) "Sorloth alla Juventus e David all'Atletico Madrid Un ipotesi che potrebbe far felici entrambi i club" https://ow.ly/tiPF50XRNHU - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.