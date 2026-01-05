Juventus | David Openda e quel rimpianto Kolo-ssale

Dopo il pareggio con il Lecce, la Juventus cerca soluzioni in attacco. David e Openda non hanno soddisfatto le aspettative, lasciando spazio a riflessioni sulla rosa a disposizione di Spalletti. La società valuta possibili interventi per rafforzare l’organico e migliorare le performance offensive, mantenendo un approccio equilibrato e mirato alla crescita del team.

David e Openda deludono: cercasi attaccante per Spalletti Dopo il deludente pareggio con il Lecce, Jonathan David e Openda sono finiti nella bufera. Non riscattare Kolo Muani è stato un errore? Viste le difficoltà riscontrate dai nuovi acquisti, Johnatan David e Loid Openda, viene lecito chiedersi se Kolo Muani non

La Juventus e l’attacco flop: David e Openda, 60 milioni per segnare meno di Vlahovic - I numeri di David e Openda sono impietosi: in due hanno segnato meno di Vlahovic (che è fuori da un mese) Juventus ... panorama.it

Juventus, Ezio Greggio aizza i tifosi: Voglio sapere chi ha preso quei due bidoni! - Il noto conduttore di Striscia la Notizia, Ezio Greggio, attacca la dirigenza della Juventus per il calciomercato fatto in estate: le critiche a David e Openda e le repliche dei tifosi ... sport.virgilio.it

La Juventus valuta l'acquisto di un altro 9: David parte a gennaio C'è l'ipotesi di uno scambio x.com

(Gds) "Sorloth alla Juventus e David all'Atletico Madrid Un ipotesi che potrebbe far felici entrambi i club" https://ow.ly/tiPF50XRNHU - facebook.com facebook

