Juventus Borghi Cambiaso e David errori sconcertanti

Durante la partita, le prestazioni di Cambiaso e David sono state al centro dell’attenzione. Borghi ha commentato come gli errori commessi dai due giocatori siano stati particolarmente sorprendenti e determinanti nell’andamento della gara. La disattenzione di David, in particolare, ha evidenziato le difficoltà della Juventus nel mantenere la concentrazione e la solidità difensiva. Un episodio che invita a riflettere sui margini di miglioramento della squadra.

Borghi “Errori sconcertanti” La disastrosa prestazione di David è stata una delle questioni principali del match. Il rigore sbagliato è solo la ciliegina sulla torta di una serata in cui ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare. Perchè il cucchiaio tirato addosso a Falcone non è stato l’unico errore. Nel L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Borghi “Cambiaso e David, errori sconcertanti” Leggi anche: Juventus-Lecce, pagelle: Cambiaso sabotatore, disastro David Leggi anche: Le pagelle della Juventus: Yildiz faro,Cambiaso e David i peggiori Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Borghi: Brutto stop per la Juventus, figlio di errori molto gravi di Cambiaso e David; Borghi: La Juve ha dominato il Lecce, ma errori molto gravi di Cambiaso e David; Juve Lecce Borghi avverte | Brutto stop figlio di tre errori molto gravi tra cui quello di Collu Per la Champions serve di più; Oppini: Brutto e inatteso pareggio per la Juventus, prestazione fantozziana di David: serve una punta.... Borghi: "Brutto stop per la Juventus, figlio di errori molto gravi di Cambiaso e David" - Intervenuto a Sky Sport, Stefano Borghi ha commentato il pareggio ottenuto dalla Juventus contro il Lecce: "Brutto stop per la Juventus, per il quarto posto serve di più. tuttojuve.com

Borghi: “Falcone migliore in campo. Errori gravi della Juve e di Collu” - Il commentatore di Sky Stefano Borghi ha analizzato il dominio senza vittoria della Juventus contro i giallorossi ... calciolecce.it

Juventus-Lecce, 1-1 surreale: follia Cambiaso, David butta via la vittoria dal dischetto - Partita ai limiti del paradosso allo Stadium, dominio assoluto bianconero con due errori clamorosi a regalare il pari ai pugliesi ... tuttosport.com

#Borghi avverte la #Juve La sua riflessione - facebook.com facebook

#Borghi avverte la #Juve La sua riflessione x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.