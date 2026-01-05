Dopo la sconfitta contro il Lecce, la Juventus si prepara ad affrontare il Sassuolo a Reggio Emilia, in una partita importante per il riscatto. La sfida rappresenta un’occasione per la squadra di dimostrare il proprio valore e trovare la giusta continuità, in un momento di transizione. Una risposta concreta in un incontro che potrebbe segnare una svolta nella stagione.

Archiviata l’ennesima batosta casalinga (più che per il risultato che non per la prestazione) contro il Lecce, alla Continassa è già tempo di guardare avanti. La Juventus è chiamata a reagire immediatamente e il calendario non concede sconti: per la 19ª giornata di Campionato i bianconeri saranno di scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ospiti di un Sassuolo che si sta dimostrando una delle realtà più solide e organizzate di questa stagione. I numeri della squadra di Grosso. Il match di Reggio Emilia, in programma nel giorno della Befana, sarà tutt’altro che semplice. Il Sassuolo di Fabio Grosso, neopromosso solo sulla carta, ha costruito il proprio rendimento su basi solide: organizzazione tattica, identità chiara e una rosa ben bilanciata tra giovani di qualità ed elementi di esperienza. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juventus, a Reggio Emilia serve una risposta. Sassuolo come banco di prova

