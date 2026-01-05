Juve scatta la ricerca di un centravanti | Schjelderup e Sorloth nel mirino
La Juventus avvia la ricerca di un nuovo centravanti, con Schjelderup e Sorloth nel mirino. Dopo il pareggio con il Lecce, la squadra cerca di rinforzare l’attacco per rafforzare la corsa allo scudetto, considerando anche la partita da recuperare. La società monitora attentamente le opzioni sul mercato per rafforzare la rosa e migliorare le possibilità di competere fino in fondo alla stagione.
Torino, 5 gennaio 2026 – Il pareggio con il Lecce ha fatto scappare il treno Scudetto, peraltro con una partita da recuperare. Inter, Milan e Napoli sono in fuga e la Juve è staccata di sei punti dalla vetta, e potevano essere due in meno se Jonathan David avesse siglato il rigore contro i salentini, fornendo ai bianconeri una vittoria che, per dati statistici, sarebbe stata meritata. Un malinconico scavetto, invece, ha interrotto la striscia di vittorie consecutive della Vecchia Signora e spento, forse, le residue speranze di Scudetto. Prestazioni, quelle del reparto offensivo senza Vlahovic, che potrebbero far pensare a un intervento sul mercato, soprattutto per quanto riguarda i centravanti, dato che in campionato la coppia David-Openda è a quota due miseri gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Lewandowski e la sua last dance a Barcellona. Il centravanti nel mirino di una big italiana
Leggi anche: La Roma accelera per Yuri Alberto: il centravanti del Corinthians entra nel mirino per gennaio
Lucca Juventus | dal riscatto del Napoli alla possibile cessione in prestito nel mercato di gennaio Il punto sul centravanti nel mirino di Comolli.
Juve, scatta la ricerca di un centravanti: Schjelderup e Sorloth nel mirino - La partita con il Lecce ha aperto lo squarcio offensivo senza Dusan Vlahovic, ora la Juve valuta un innesto in avanti: deludono David e Openda. msn.com
Juve, Comolli studia il mercato: Vlahovic in bilico, rebus difesa. Spalletti ha già una soluzione - Di solito, in una società di calcio generica, al di là della categoria, se il tuo centravanti deve stare fuori per un lungo periodo a causa di un infortunio, la prima mossa alla riapertura del mercato ... tuttosport.com
David e Openda non bastano: la Juventus riflette su un altro centravanti per gennaio - Un’ipotesi che fa rumore se si torna indietro di pochi mesi, quando la Juventus aveva acceso l’estate con il doppio colpo offensivo Jonathan David e Openda. it.blastingnews.com
Juve, David e Openda fuori dai piani: scatta l’assalto clamoroso al bomber..altra… - facebook.com facebook
(TS) "Juventus Next Gen-Carpi ore 14:30, scatta la corsa ai playoff per i ragazzi di Brambilla" ow.ly/XySQ50XRgkm x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.