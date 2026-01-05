Juve scatta la ricerca di un centravanti | Schjelderup e Sorloth nel mirino

La Juventus avvia la ricerca di un nuovo centravanti, con Schjelderup e Sorloth nel mirino. Dopo il pareggio con il Lecce, la squadra cerca di rinforzare l’attacco per rafforzare la corsa allo scudetto, considerando anche la partita da recuperare. La società monitora attentamente le opzioni sul mercato per rafforzare la rosa e migliorare le possibilità di competere fino in fondo alla stagione.

Torino, 5 gennaio 2026 – Il pareggio con il Lecce ha fatto scappare il treno Scudetto, peraltro con una partita da recuperare. Inter, Milan e Napoli sono in fuga e la Juve è staccata di sei punti dalla vetta, e potevano essere due in meno se Jonathan David avesse siglato il rigore contro i salentini, fornendo ai bianconeri una vittoria che, per dati statistici, sarebbe stata meritata. Un malinconico scavetto, invece, ha interrotto la striscia di vittorie consecutive della Vecchia Signora e spento, forse, le residue speranze di Scudetto. Prestazioni, quelle del reparto offensivo senza Vlahovic, che potrebbero far pensare a un intervento sul mercato, soprattutto per quanto riguarda i centravanti, dato che in campionato la coppia David-Openda è a quota due miseri gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

