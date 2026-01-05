Juve ritorno di fiamma per Chiesa | il Liverpool fa muro

La Juventus valuta nuovamente Federico Chiesa per rafforzare l’attacco nella seconda metà della stagione. Dopo aver esplorato diverse opzioni, il club torinese si concentra su un ritorno del calciatore, mentre il Liverpool ha espresso fermezza nel mantenere il giocatore. La dinamica tra Torino e Inghilterra si intensifica, segnando un possibile passaggio cruciale nel mercato di gennaio.

Asse Torino–Inghilterra di nuovo caldo. La Juventus è tornata a valutare Federico Chiesa per rinforzare l’attacco nella seconda parte di stagione. Il nome dell’esterno, oggi al Liverpool, è riemerso nelle ultime ore dopo i primi sondaggi avviati con l’entourage. La posizione dei Reds, però, è netta. In caso di apertura, Chiesa potrebbe partire solo a titolo definitivo. Nessuno spiraglio, al momento, per il prestito: una distanza evidente rispetto alla linea della Juventus, che preferirebbe una soluzione temporanea. Il contesto non aiuta. Il Liverpool deve fare i conti con l’assenza di Mohamed Salah, impegnato in Coppa d’Africa, e con lo stop prolungato di Alexander Isak. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

