Juve mercato d’attacco | Chiesa resta un obiettivo idea Sorloth per aggiungere peso e gol

La Juventus lavora sul mercato per rinforzare l’attacco, con Chiesa ancora tra gli obiettivi principali. Si valuta anche l’idea di inserire Sorloth, per aumentare la presenza in area e migliorare le possibilità di segnare. Il pareggio contro il Lecce evidenzia le difficoltà offensive della squadra, che necessita di interventi mirati per migliorare la fase realizzativa e rafforzare il reparto avanzato.

Il pareggio senza scosse con il Lecce ha lasciato alla Juventus una fotografia fin troppo chiara: l’attacco fatica, e quando le occasioni arrivano non sempre vengono capitalizzate. Tra rigori sbagliati, errori sotto porta e numeri ancora troppo bassi per un club con ambizioni alte, la dirigenza ragiona su come intervenire a gennaio. Sul tavolo ci sono due piste principali: Federico Chiesa come jolly offensivo e Alexander Sorloth come centravanti “di peso” per completare il reparto. Spalletti cerca soluzioni interne, ma il mercato può aiutare. Luciano Spalletti sta provando a ridare un senso alla stagione anche attraverso aggiustamenti tattici: nel 4-2-3-1 appena impostato prende forma l’idea di Yildiz falso nove, con McKennie nel ruolo ibrido che accompagna e riempie l’area, una soluzione “di sistema” per compensare le difficoltà del reparto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

