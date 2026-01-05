La Juventus si confronta con difficoltà oltre la mera mancanza di gol. David e Openda, arrivati con l’obiettivo di rafforzare l’attacco, non stanno mostrando le prestazioni sperate, sollevando dubbi sulle scelte di mercato e sull’impatto in campo. La situazione richiede un’analisi approfondita delle cause, oltre ai risultati, per comprendere le reali criticità e individuare possibili soluzioni.

di Francesco calabro Erano stati presi per fare la differenza, oggi il campo rimette tutto in discussione tra aspettative, carattere e scelte di mercato. Alla Juventus il problema non è più solo la mancanza di gol. Il punto, molto più profondo, riguarda le ragioni stesse che hanno portato all’acquisto di David e Openda. Due attaccanti accolti come colpi importanti, oggi al centro di un dibattito che va oltre il rendimento. Cosa dovevano garantire L’idea di partenza era chiara. Jonathan David doveva essere l’attaccante da dialogo, associativo, capace di legare il gioco. Loïs Openda, invece, il riferimento per la profondità, l’aggressività, la ferocia negli spazi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve, il problema non è solo il gol: perché David e Openda stanno deludendo

