Juve come cambia la formazione con Chiesa? L’esterno potrebbe ricoprire queste posizioni

L'inserimento di Chiesa nella formazione della Juventus può portare a diverse variazioni tattiche. Considerando le sue caratteristiche, l’esterno potrebbe adattarsi a ruoli diversi, contribuendo sia in fase offensiva che difensiva. La possibile acquisizione dal Liverpool apre nuove prospettive per la strategia della squadra, offrendo maggiore flessibilità nelle scelte di formazione e adattandosi alle diverse situazioni di gioco.

Juve, i bianconeri sembrano intenzionati a fare sul serio per l’esterno del Liverpool. Ecco le posizioni che potrebbe andare a ricoprire. Il nome di Federico Chiesa torna con forza nel dibattito di casa Juve, riaccendendo l’interesse dei tifosi e degli addetti ai lavori. Chiesa nel mirino della Juve non è solo una suggestione di mercato, ma un’ipotesi concreta che potrebbe incidere in modo significativo sull’assetto tattico della squadra guidata da Luciano Spalletti. A distanza di appena un anno e mezzo dall’addio, la Juventus valuta seriamente il ritorno del classe 1997, con l’obiettivo di ampliare le soluzioni offensive a disposizione dell’allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juve osserva: Chiesa escluso da Slot nella formazione titolare in Fulham-Liverpool.

