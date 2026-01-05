Jovanotti ci porta a New York con un documentario in cui racconta la genesi dell’ultimo album, con la città americana come co-protagonista. Jovanotti ci porta a New York, città che da sempre occupa un posto speciale nel suo cuore e che ha ispirato alcune delle sue canzoni più amate, in uno speciale unico alla scoperta dell’anima musicale della metropoli che non dorme mai, raccontando il legame profondo che lo unisce a questo luogo magico e svelando il “making of” del suo ultimo album NIUIORCHERUBINI, nato in soli sei giorni di creatività travolgente. Il documentario JovaYork – La musica dell’anima sarà in prima visione su Sky Uno e Sky Documentaries il 12 gennaio alle 21. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Jovanotti, su Sky arriva il documentario JovaYork

