Jolo in campo gioco e carattere Un punto di forza contro la Lampo

Nel confronto tra Lampo Meridien e Jolo Calcio, le due squadre si sono affrontate senza segnare. La partita ha mostrato equilibrio e determinazione da entrambe le parti, con Jolo che si distingue per il suo carattere e la sua solidità in campo. Un risultato che riflette l'intensità e la competitività di entrambe le formazioni, evidenziando aspetti importanti per il prosieguo del campionato.

Lampo Meridien 0 Jolo Calcio 0 LAMPO MERIDIEN: Lampignano, Dianda, Nencini, Di Vito, Del Sorbo, Cappellini, Fedi, Martini, Cortesi (70' Chicchiarelli) Bibaj (57' Boghean) Ferrucci N. (57' Notarelli). All.: Benesperi JOLO: Cuorvo, Melani, Menichetti, Massaro, Ferroni, Drovandi, Rossi (67' Vannini) Marchio (71' Medini) Tomberli (62' D'Agati) Verdi (75' Sforzi) Rozzi. A disp.:Giusti, Torcasso, Peschi, Borchi, Vannini, Lo Iacono. All.: Ambrosio Arbitro:Niccolò Rinaldi di Empoli Note: espulso Drovandi all'88' per proteste Lampo Meridien-Jolo era senza ombra di dubbio il "big match" della sedicesima giornata del campionato di Promozione.

