jacob elordi ai critics choice awards annuncia una svolta ufficiale

Jacob Elordi ha ricevuto il premio come Miglior attore non protagonista ai Critics Choice Awards 2023, tenutisi a Santa Monica. La vittoria, attribuita alla sua interpretazione in Frankenstein di Guillermo del Toro, rappresenta un momento importante per la sua carriera, segnando una svolta ufficiale nel suo percorso artistico. La cerimonia ha sottolineato il suo talento e il riconoscimento del pubblico e della critica internazionale.

Jacob Elordi ha vinto il suo primo grande premio conquistando, ieri sera, il riconoscimento come Miglior attore non protagonista alla 31ª edizione dei Critics Choice Awards, a Santa Monica, in California, grazie alla sua interpretazione in Frankenstein di Guillermo del Toro. Un riconoscimento che «non mi aspettavo davvero», ha dichiarato l’attore 28enne aprendo il suo discorso di ringraziamento, stupendo la folta schiera di celeb che era lì per applaudirlo. La vittoria ai Critics Choice Awards 2026 segna un punto di svolta decisivo nella carriera di Jacob Elordi; è un premio che non arriva soltanto a certificare il suo talento, ma che sembra sancire l’ingresso ufficiale in una nuova fase artistica e personale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

