J-POP Manga – Gli annunci di Capodanno

Nel 2026 J-POP Manga festeggia vent’anni di attività. Per l’occasione, la casa editrice ha annunciato una serie di nuove uscite previste entro la fine del 2025. Dopo le prime rivelazioni di novembre, oggi presentiamo altre dieci novità, tra cui titoli di genere thriller e horror, come Kimi Ni Nidome No Sayonara Wo e Omori. Questi annunci rappresentano un passo importante nel percorso di crescita di J-POP Manga e per i suoi lettori.

Nel 2026 J-POP Manga compirà 20 anni e per festeggiare insieme questo importante traguardo la casa editrice ha deciso di regalare ai propri lettori tanti nuovi annunci entro la fine del 2025! Una prima tranche di titoli è stata rivelata a fine novembre, in occasione di Milan Games Week & Cartoomics, e ora, l’ultimo giorno dell’anno, è arrivato il momento di scoprire altre dieci novità in uscita nei prossimi mesi! Si spazierà tra mistero e brivido con la miniserie thriller Kimi Ni Nidome No Sayonara Wo – A Second Goodbye to You e Omori, il manga ufficiale del celebre videogioco di paura. Azione e avventura popoleranno, invece, le nuove serie Isekai Samurai, Kyougane-ke No Hanayome – Fox Demon Bride, Gin No Mugibatake – The Silver Wheat Field e Erio to Denki Ningyou. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

